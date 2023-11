Neymar comenta invasão em casa de Bruna Biancardi: ‘Graças a Deus todos estão bem’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 07/11/2023 - 15:31 Para compartilhar:

Neymar, craque da seleção brasileira e do Al Hilal, da Arábia Saudita, se pronunciou na tarde desta terça-feira, 7, sobre a tentativa de sequestro que Mavie, sua filha com Bruna Biancardi, sofreu na última madrugada. Criminosos invadiram a mansão da família em Cotia, na Região Metropolitana de São Paulo, e renderam os pais dela.

No momento da invasão, Mavie e Bruna não estavam no local. Nas redes sociais, ela explicou que não mora mais lá, apesar de visitar os pais com certa frequência, e que por conta da falta de luz em São Paulo, ela estava em outro local.

Também nas redes sociais, Neymar comentou o ocorrido, e também aproveitou para lamentar a morte da influenciadora e dançarina Luana Andrade.

“Dia triste, com duas notícias muito ruins. Primeiro foi o ataque que os pais da Bru sofreram, mas graças a Deus todos estão bem”, começou escrevendo o jogador.

“Segundo, o falecimento de uma amiga. Meus sentimentos a toda a família. Que Deus receba a Luana de braços abertos”, dizia a postagem de Neymar.

