Neymar comemora título da Supercopa: ‘Primeiro de muitos’

Um dos protagonistas do Paris Saint-Germain na conquista da Supercopa da França, no último domingo (31), contra o Nantes, Neymar Jr. foi autor de dois gols no duelo, sendo um deles um golaço de falta. Após o confronto, o camisa 10 da Seleção Brasileira foi entrevistado por Danilo Pereira, colega de time, e falou sobre o título.







Na entrevista ao volante, o atacante revelou detalhes do gol de falta que marcou. “Estava doendo demais o meu joelho, já tinha tomado muita pancada, estava doendo para caramba. O Messi virou para mim e disse: ‘Vem aqui você e chuta, bate você’. Falei: ‘Tá bom’. Concentrei, bati e consegui fazer um belo gol”, relatou Neymar.

O brasileiro ainda celebrou a conquista, garantindo que será o primeiro troféu de muitos na temporada. “Todo mundo de parabéns, todo mundo que participou. Fomos bem demais. É o primeiro de muitos. Vamos que vamos!”, completou.