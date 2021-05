Neymar faz homenagem para MC Kevin após título: ‘Descansa em paz, menino’

O camisa 10 do PSG não jogou a final da Copa da França contra o Mônaco nesta quarta-feira (19) por conta de suspensão. Mesmo assim, o time de Mauricio Pochettino conseguiu a vitória por 2 a 0.

Neymar assistiu o jogo das tribunas e desceu para comemorar com seus companheiros durante a entrega da taça. Além do troféu, o brasileiro exibiu uma camisa em homenagem a MC Kevin, morto no último domingo (16) após cair do 5º andar de prédio no Rio de Janeiro.

O moleque que encantou a quebrada!!!

Mc Kevin seu legado é eterno 🙏🏼

Neymar via Stories pic.twitter.com/qNYzFdNJBs — Memesneymar 🔛 (@memesneymar) May 19, 2021

Neymar homenageando MC Kevin após o título da Copa da França ❤️ pic.twitter.com/dEHh7izWox — Sala12 (@OficialSala12) May 19, 2021

