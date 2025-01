Neymar chega ao Brasil para assinar com o Santos e ser apresentado com festa na Vila Belmiro

Neymar já está no Brasil. O ídolo santista desembarcou em solo nacional na manhã desta sexta-feira, no interior de São Paulo, horas antes de assinar contrato com o Santos e ser apresentado com festa na Vila Belmiro. Ele acertou vínculo com o clube paulista até o fim de junho.

Pelas redes sociais, o atacante anunciou sua chegada com uma foto do avião pousado na pista do São Paulo Catarina Aeroporto Executivo Internacional, aeroporto particular localizado na cidade de São Roque, a 62 quilômetros da capital paulista. Na postagem, Neymar acrescentou a palavra “home”, “casa” em inglês.

Inicialmente, era esperado que o jogador desembarcasse no Aeroporto de Guarulhos, vindo de Riad, na Arábia Saudita. Mas os planos mudaram e a equipe do jogador optou pelo discreto aeroporto particular, no interior paulista. O avião precisou fazer uma parada na Nigéria para reabastecimento.

Durante o voo, Neymar postou um vídeo curto para “reclamar” da distância da viagem até o Brasil. “Chega nunca”, disse o jogador da seleção brasileira.

Depois do desembarque, o jogador de 32 anos se desloca de helicóptero até sua casa em Santos, onde deve descansar até a hora de se apresentar à torcida e aos jornalistas à tarde, na Vila Belmiro. O evento festivo está marcado para começar às 16h e será aberto à torcida.

A apresentação de Neymar à torcida terá shows de Supla, Mano Brown e Projota. Antes de pisar no gramado, o jogador assinará o contrato com o Santos. O vínculo será curto, de cinco meses, até 30 de junho. Existe a possibilidade de o acordo ser prorrogado por mais um ano e estender sua permanência até a Copa do Mundo de 2026.

Após a assinatura do contrato e a festa no gramado, Neymar deve conceder uma entrevista coletiva aos jornalistas no Salão de Mármore do estádio. A direção do clube decidiu fazer a entrevista no local porque a demanda de jornalistas surpreendeu o Santos e os profissionais não caberiam na tradicional sala de coletivas do time.