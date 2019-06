Neymar chega à delegacia no Rio para depor sobre imagens vazadas

O jogador Neymar chegou no início da noite nesta quinta-feira (6) à Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática (DRCI) na Cidade da Polícia, no Rio de Janeiro, para depor sobre o caso do vazamento de uma conversa íntima com a modelo Najila Trindade, de acordo com informações do UOL.

Segundo a reportagem, cerca de cem crianças esperavam por Neymar na porta da delegacia com mensagens de incentivo ao atleta. Elas diziam que o atacante é inocente no caso do suposto estupro, do qual está sendo acusado por Najila. Neymar desceu de uma van com o auxílio de uma muleta. Em seguida, foi empurrado em uma cadeira de rodas.