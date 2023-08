Neymar chega a Ibiza com amigos e pai, mas sem Bruna Biancardi

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 05/08/2023 - 0:25 Compartilhe

Neymar desembarcou em Ibiza, na Espanha, nesta sexta-feira, 4. Ao lado de Neymar Pai, Éder Militão, Vini Jr. e outros amigos, ele curtiu o dia de folga após a goleada do Paris Saint-Germain contra o Inter de Milão na terça-feira, 1.

No Instagram, o jogador compartilhou um registro do avião que usou para viajar, bem como fotos ao lado dos companheiros de viagem. No entanto, um detalhe chamou a atenção: ele não viajou acompanhado de Bruna Biancardi.

Grávida com sua primeira filha e segunda herdeira do atacante, a influenciadora cumpriu sua agenda de compromissos em São Paulo, conforme compartilhado em seus stories.

Confira as publicações abaixo:

