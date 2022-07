Neymar brilha, faz golaço, PSG goleia Nantes e conquista a Supercopa da França Craque marca duas vezes em goleada; Messi também marca com assistência do brasileiro







Começo com título! O PSG abriu a temporada do futebol francês com mais um título de Supercopa ao bater o Nantes por 4 a 0 no Estádio Bloomfield, em Tel-Aviv, Israel. Os gols da equipe do Paris foram marcados por Messi, Sergio Ramos e Neymar, craque do jogo, marcou um golaço de falta e um de pênalti para sacramentar o placar.

Mesmo sem Mbappé, suspenso, os astros do PSG demonstraram ótima forma física e não tomaram conhecimento do atual campeão da Copa da França. No próximo fim de semana, o Paris estreia na Ligue 1 diante do Clermont, fora de casa. O Nantes, por sua vez, pega o Angers na primeira rodada do Francês.

DOMÍNIO PARISIENSE

A decisão começou com o PSG se impondo no ataque. A primeira grande chance parisiense veio aos quatro minutos após ótima tabela entre Neymar e Messi, que resultou em finalização perigosa de Sarabia, defendida pelo goleiro Lafont. O espanhol voltou a causar perigo ao Nantes poucos instantes depois, mas acabou finalizando para fora.

O PSG voltou a ficar próximo do gol aos 14, após cabeçada perigosa de Marquinhos, que acertou o travessão de Lafont. O Nantes respondeu com Blas, camisa 10 do time, que obrigou Donnarumma a fazer uma defesa difícil, quase que no ângulo.

MESSI BRILHA

Aos 21, Messi recebeu de Neymar em ótimas condições e de forma característica, driblou o goleiro e abriu o placar para o PSG na decisão, 1 a 0. Após o gol, a equipe da capital diminuiu o ritmo, enquanto o Nantes voltava a ter dificuldades na criação de jogadas.

BRILHA, NEY!

Já nos instantes finais da primeira etapa, Messi fez linda jogada pelo lado direito, cortou a marcação do zagueiro Andrei Girotto e finalizou de canhota, mas o goleiro Lafont voltou a brilhar ao salvar um gol quase certo do PSG. Mas foi Neymar quem brilhou. Nos últimos instantes do primeiro tempo, o brasileiro cobrou uma falta com perfeição e marcou o segundo do PSG.

GOLAÇO DE ZAGUEIRO

Após o intervalo, a pegada do jogo se manteve. Domínio total do PSG, que aos 11 minutos, foi convertido no terceiro gol do time de Paris. Sergio Ramos aproveitou a sobra na pequena área e finalizou de calcanhar, marcando mais um belo gol na decisão da Supercopa.

NEY FECHA A CONTA

A dupla Neymar-Messi estava imparável. Aos 35, o craque argentino acionou o camisa 10 brasileiro, que pronto para finalizar, foi derrubado por Castelletto. O defensor do Nantes foi expulso e Neymar cobrou com a categoria de sempre para fechar a conta da decisão em Tel Aviv. 4 a 0 para o PSG fora o baile.

FICHA TÉCNICA

Paris Saint-Germain 4×0 Nantes

Gols: Messi (22’/1T), Neymar (50’/1T e 37’/2T), Sergio Ramos (12’/2T)

Data/hora: 31/07/2022, às 15h (Brasília)

Local: Estádio Bloomfield, Tel-Aviv (ISR)

PSG: Donnarumma; Sergio Ramos, Marquinhos e Kimpembe; Hakimi (Mukiele), Verratti (Paredes), Vitinha (Danilo Pereira) e Nuno Mendes (Bernat); Pablo Sarabia (Kalimuendo), Lionel Messi e Neymar.

(Técnico: Christophe Galtier).

NANTES: Lafont; Castelletto, Andrei Girotto e Pallois; Coco (Moutossamy), Sissoko, Chirivella (Mohamed) e Appiah (Fábio); Blas, Guessand (Corchia) e Simon.

(Técnico: Antoine Kombouaré).

