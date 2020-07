Neymar brilha e PSG goleia Celtic por 5 a 0 em amistoso

Neymar precisou de apenas 50 segundos no amistoso do Paris Saint-Germain (PSG) contra o Celtic para mostrar o que pode fazer no retorno do futebol europeu. A partida mal tinha começado e o brasileiro, no campo de defesa, deu um passe longo, rasteiro, milimétrico, deixando Mbappé na cara do gol para abrir o placar.

Neymar foi o principal jogador da última partida do PSG antes do reinício dos jogos oficiais da equipe francesa. Com dribles, marcação, provocação ao adversário, passes e gol, o camisa 10 fez os cerca de cinco mil torcedores presentes no estádio Parc des Princes (em francês, Parque dos Príncipes), em Paris (França) se encherem de esperança pelo primeiro título da Liga dos Campeões.

O PSG derrotou o Celtic, da Escócia, por 5 a 0. Os titulares só jogaram o primeiro tempo. Neymar marcou aos 24 minutos, em chute desviado dentro da área. Com o gol, ele chegou a 63 anotados, superando Raí como o maior artilheiro brasileiro no clube, contando jogos amistosos e oficiais. O PSG só contabiliza gols em partidas oficiais.

Apesar da boa apresentação de Neymar, Icardi ainda não conseguiu se encontrar na equipe. Na defesa, Marquinhos e Thiago Silva hesitaram em alguns momentos, e o Celtic chegou a botar uma bola na trave, aos 37 minutos, em cabeçada de Jullien.

No intervalo, o técnico Thomas Tuchel mudou toda a equipe, seguindo padrão adotado nos dois amistosos anteriores. O PSG não teve dificuldade para aumentar a vantagem na segunda etapa. Ander Herrera e Sarabia fecharam o placar: 4 a 0.

O próximo compromisso do PSG será na final da Copa da França, contra o Saint-Étienne Loire na próxima sexta-feira (24), às 16h10 (horário de Brasília), no Estade de France, em Paris. No dia 31, PSG e Lyon disputam a final da Copa da Liga da França, no mesmo estádio, às 15h45.

Depois das duas finais, a equipe de Neymar faz novo amistoso, no dia 5 de agosto, contra o Sochaux, da segunda divisão francesa. Pela Liga dos Campeões, a equipe de Neymar enfrenta o Atalanta, no dia 12 de agosto, às 16h, no Estádio da Luz, em Lisboa.

