Neymar atrai fãs com Ferrari de R$ 7,5 milhões em almoço em Santos

O jogador Neymar Jr. foi flagrado neste sábado, 17, almoçando em um restaurante no bairro Embaré, em Santos (SP). O atacante do Santos FC chegou ao local dirigindo sua nova Ferrari Purosangue, avaliada em cerca de R$ 7,5 milhões, e reuniu um grupo de fãs na porta do estabelecimento.

Segundo o “g1”, o fotógrafo automotivo Pedro Vale foi ao local ao saber da presença de Neymar. Ele registrou imagens do veículo e relatou que o jogador chegou por volta das 13h50, acompanhado de dois amigos, e deixou o restaurante por volta das 15h.

Segundo Pedro, cerca de 25 pessoas se reuniram na porta para ver Neymar, que atendeu aos fãs. O jogador não publicou imagens do almoço em suas redes sociais.