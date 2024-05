Neymar ataca Luana Piovani e critica atriz: ‘abriram a porta do hospício’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 30/05/2024 - 20:31 Para compartilhar:

O atacante Neymar, do Al Hilal, rebateu a atriz Luana Piovani e a chamou de ‘louca’ em stories do Instagram. As declarações do atleta aconteceram após Luana criticar a opinião dele sobre a privatização de praias.

Nas postagens, Neymar afirmou que “abriram as portas do hospício” e disse que a atriz deveria colocar um “sapato na boca”. Ele ainda rebateu as declarações de Luana, que o chamou de “péssimo pai, cidadão” e disse que a carreira dele está destruída.

“Abriram a porta do hospício, soltaram uma louca que não solta o meu nome da boca. Quem trabalha no hospício que ela estava, por favor, vá atrás dela”, afirmou.

“Seu tempo já foi, era uma ótima atriz, não tenho nada que falar de você, mas agora é enfiar um sapato na boca. Só fala merda”, completou.

Em publicações no Instagram, Luana Piovani criticou as falas de Neymar em defesa da privatização de praias. A atriz disse que o atacante da Seleção Brasileira consegue destruir o que construiu com suas opiniões e ações.

“Como é que uma pessoa pode acabar tanto com tudo que construiu na carreira? Parece um plano infalível que fizeram para esse garoto para que tudo, de repente, depois do ápice, fosse ao chão. Como consegue fazer tanta merda, como consegue ser tão mau-caráter”, disse a ex-global.

Neymar é próximo de Pedro Scooby, ex-marido de Luana Piovani. A atriz e o surfista travam diversas batalhas pela guarda do filho, inclusive com processos na Justiça.