Neymar afirma que crítica de René Simões poderia ter acabado com sua carreira

Alvo de crítica do técnico René Simões, Neymar Jr. guarda até hoje o comentário feito pelo treinador em 2010, após o Santos derrotar o Atlético-GO por 4 a 2.

Na época da declaração, René criticou o comportamento do brasileiro. “Estamos criando um monstro no futebol brasileiro”, disse o treinador, na ocasião.

Doze anos depois, o atacante do Paris Saint-Germain avalia que esta foi a crítica que mais marcou a carreira dele. Para o camisa 10 da Seleção Brasileira, a declaração de Simões poderia ter causado consequências bem graves em sua carreira, como uma demissão do Santos.

“A crítica que mais me marcou foi a do ‘monstro’. Nessa mesma época da briga com o Dorival. Por quê? Eu tinha 18 anos na época e a entrevista [do René Simões] foi muito forte porque você chamar um menino de monstro por uma atitude que eu tinha tomado errada poderia acabar com a minha carreira. Naquele dia, minha carreira poderia ter tomado outro rumo, poderia ter sido mandado embora do Santos, um monte coisa poderia acontecer e minha carreira não ser o que é hoje”, declarou Neymar, em entrevista à TNT Sports.

“Graças a Deus, eu consegui me reerguer, dar a volta por cima, tive pessoas que confiaram em mim, na pessoa que eu sou e eu consegui dar a volta por cima. Naquela época o René Simões falou aquela frase e teve uma repercussão muito grande. Hoje em dia, ele fala que foi uma crítica construtiva porque eu dei certo, porque eu virei o Neymar. Se eu fosse o Neymar da quinta divisão, ele não diria isso. Poderia ter dado certo, poderia ter dado errado. Graças a Deus, deu certo. Não sou rancoroso. Levo o René Simões numa boa, mas ele poderia ter acabado com minha carreira”, concluiu o jogador.

