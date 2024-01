Neymar admite sobrepeso, mas nega estar gordo após críticas de jornais internacionais

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 30/01/2024 - 14:51 Para compartilhar:

Após críticas de jornais estrangeiros e de usuários nas redes sociais sobre sua forma física, Neymar postou nesta terça-feira, em seu perfil no Instagram, imagens após uma sessão de treinamentos, enquanto se recupera de uma lesão no joelho. No vídeo de poucos segundos, ele se defende dos comentários na internet sobre sua forma física e diz não estar “gordo”, apenas acima de seu peso ideal – como as imagens dos últimos dias revelaram.

“Treininho de hoje finalizado. Acima do peso, beleza. Mas gordo… acho que não”, afirmou o atacante do Al-Hilal, em vídeo publicado em suas redes sociais. O jogador também criticou os internautas que apontaram sobrepeso do craque na festa de Romário, no último fim de semana. O atacante do Al-Hilal, da Arábia Saudita, participou das celebrações, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, e ganhou as manchetes dos jornais estrangeiros em função de sua aparência, enquanto está afastado da rotina do clube saudita.

Internautas nas redes sociais já haviam apontado, em vídeos e fotos do atacante na festa de Romário, que o jogador estaria acima do peso, longe de sua condição física ideal e de aparência diferente. O camisa 10 do Al-Hilal chegou ao aniversário com casaco, camisa e calças largas, que podem ter dado a impressão da imagem, criticada nas redes, como X (antigo Twitter) e Instagram.

Jornais espanhóis, como Marca e As, também destacaram a aparição pública de Neymar, uma das primeiras desde a festa no Cruzeiro do atacante, que fez sua primeira viagem em dezembro de 2023. “A mudança física de Neymar durante a lesão: sua nova figura comentada no aniversário de Romário”, ressaltou o Marca. Rodrigo Lasmar, médico da seleção brasileira, afirmou que ele ficará fora também da Copa América, que acontece em junho deste ano. Neymar faz apenas fisioterapia para recuperar os movimentos do joelho operado, o esquerdo.

“Choque nas redes sociais com a condição física de Neymar: julgue por si mesmo”, escreveu o As, a partir da repercussão da figura do atacante na internet. Algumas imagens, compartilhadas no X, sofreram edições, aparentando com que Neymar estivesse ainda mais longe de sua forma física. Ele não entra em campo pelo Al-Hilal desde outubro, em vitória sobre o Nassaji Mazandaran, pela Liga dos Campeões da Ásia. No entanto, compartilha em suas redes sociais a evolução do seu tratamento.

Nesta segunda-feira, o Al-Hilal jogou um amistoso com o Inter Miami, de Messi e Luis Suárez, e conquistou vitória por 4 a 3 sobre o time americano. O argentino e o uruguaio até balançaram as redes, mas foram ofuscados pelos brasileiros Michael, ex-Flamengo, e Malcom, ex-Corinthians, que marcaram o terceiro e quarto gols da equipe saudita na partida disputada em Riad.

