Neymar acrescentou 20 milhões de euros em proposta do Barcelona, diz jornalista

Durante a última semana, Barcelona e PSG negociaram Neymar. O time espanhol tentava o retorno do atleta, mas o clube francês fez jogo duro e não aceitou os valores, mas com dinheiro do jogador brasileiro envolvido. Segundo o colunista Ricardo Perrone, do UOL, uma fonte do Barcelona disse que a última proposta contava com 20 milhões de euros do atacante brasileiro.

De acordo com o jornalista, ao Neymar colocar dinheiro e “perder milhões” na negociação, ele expôs sua situação insustentável no clube francês. O estafe do atleta e o Barcelona acreditavam que o PSG liberaria Neymar ao ver que ele não tem mais o objetivo de ficar no clube.

A última proposta feita pelo Barcelona, segundo informações, foi de 150 milhões de euros, sendo 20 milhões de euros do próprio jogador, além de dois jogadores em definitivo e outro por empréstimo.