Ney Matogrosso revela que desistiu de viver amor após ser colocado contra a parede

Aos 83 anos de idade, Ney Matogrosso inclui em sua trajetória de sucesso mais um feito. O cantor lança, na próxima quinta-feira, 1º, a cinebiografia “Homem com H”, da Paris Filmes, dirigido por Esmir Filho e protagonizado por Jesuíta Barbosa.

A obra mostra as diferentes fases da carreira do artista performático, desde a sua infância, passando pela adolescência até a vida adulta. O longa-metragem ainda destaca a origem humilde do cantor e as lutas que precisou defender para quebrar preconceitos.

Em um bate-papo rápido e exclusivo à IstoÉ Gente, Ney reflete sobre o caminho que percorreu até aqui e evidencia que nada nem ninguém o impediu de seguir seu sonho profissional.

“Desde que eu botei o pé nessa história foi tudo bom. Mesmo quando não dava certo, mesmo quando falavam mal, estava tudo bom para mim”, declara.

Ao ser questionado sobre o que teria fugido das suas expectativas, Matogrosso reforça que nunca se apegou às frustrações:

“Um trabalho ou outro que foi menos sucesso, mas isso também nunca foi o referencial para mim. O referencial era eu estar ali com o prazer de fazer, sabe? E gente indo lá ver. Claro que em alguns momentos falaram muito mal de mim, mas isso tudo está para trás, sabe? Eu já nem esquento mais”, destaca.

Discreto quando o assunto é sua vida pessoal, o cantor tornou público apenas alguns de relacionamentos. Um deles foi com Cazuza (1958-1990), que durou três meses. Já o outro foi com Marco de Maria, com quem ficou por 13 anos. Este morreu em decorrência de complicações do vírus da Aids.

O cantor confidencia que nunca pensou em desistir de sua trajetória profissional – que envolvia viagens para cumprir agenda de turnês de shows, presença em eventos, e noites de festas -, no entanto, já foi colocado contra a parede para escolher entre viver um amor ou continuar a carreira artística.