Ney Matogrosso foi o ‘cupido’ de Rita Lee e Roberto de Carvalho: ‘Eu já sabia quem ela queria’

Ney Matogrosso foi o nome homenageado no “Altas Horas” (TV Globo) do último sábado, 25. No programa, ele tocou “Bandido Corazón” com Roberto de Carvalho, e relembrou a história especial em torno dessa música: foi por causa dessa canção que Ney aproximou Roberto e Rita Lee.

“Bandido Corazón” foi composta por Rita para Ney. Segundo ele, ao ver o novo arranjo, a cantora quis conhecer o guitarrista Roberto de Carvalho.

“Eu estava fazendo um show no lugar chamado Beco, lá em São Paulo, e o Roberto ainda tocava comigo”, lembrou ele.

“Já estava assim, no momento de transição, eu já tinha gravado o ‘Bandido’, mas ainda estava com a banda anterior”, relembrou Ney.

“A Rita foi assistir [ao show], me convidou para jantar na casa dela, e disse que eu podia levar alguém. Eu já sabia quem ela queria que eu levasse. Eu sabia mesmo. E levei”, contou.

“Foi instantaneamente, os dois se juntaram, já sentaram no piano, e eles ficaram lá, os dois, tocando piano, já começaram a compor. Aí eu disse assim: ‘Bom, acho que eu estou sobrando aqui, né?’. Fui embora, deixei eles lá, e pronto, e ali a história tomou o rumo que todo mundo conhece. E eu fico muito orgulhoso de ter feito isso”.

A versão de Rita e Roberto

Em uma entrevista ao Fantástico após o velório de Rita, Roberto detalhou a noite em que Ney “juntou” os dois a pedido dela.

“Ela dizia: ‘Eu queria tanto que chegasse esse momento para a gente se encontrar, fazer música’. A partir dali os convidados foram se retirando e quando a gente viu estávamos só nós dois”, contou o músico.

“Continuamos a noite no andar de cima. A paixão se revelou na sua forma mais esplêndida, espetacular, amorosa e depois disso nós não nos separamos nunca mais”, completou Roberto de Carvalho.

Em sua autobiografia, Rita descrevia suas impressões sobre o músico, com quem ficaria casada por mais de quarenta anos.

“O gato, além de lindo, cheiroso e excelente guitarrista, também se mostrava exímio pianista. Amor à primeira tecla…”, escreveu a cantora.

Roberto e Rita Lee ficaram juntos de 1976 até a morte dela, em 2023.

