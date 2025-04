Ney Matogrosso ‘encontrou o que ele queria’ em Cazuza e Marco de Maria, conta elenco

Julio Reis e Bruno Montaleone, que interpretam dois dos grandes amores Ney Matogrosso em “Homem com H”, revelarem que Marco de Maria e Cazuza foram fundamentais para a mudança de perspectiva do cantor sobre relacionamentos amorosos.

“Quando acontece esse triângulo ali, a gente vê, de fato, o Ney completamente desprendido, sendo de fato o que ele é”, declarou Reis durante bate-papo com a IstoÉ Gente. “Ele encontrou o que ele queria e foi muito certo nisso. E é o que é o Ney, essa realidade do que ele quer para ele, ele materializa sem medo, sem vergonha.”

Os atores também comentam sobre a autenticidade do cantor em ser bastante discreto sobre sua vida pessoal e não sentir a necessidade de se “rotular”.

“As coisas, em certo lugar, não precisam ter muito nome. Quando as pessoas questionavam ele, ele falava: ‘Ué, gente, mas é isso. Estou com uma pessoa há muito tempo. ‘É uma relação marido e marido?’, ‘Não sei. É o que é e é o que está sendo, sabe? E eu estou certo do que eu quero'”, afirmou Montaleone.

A dupla também conversou sobre o papel de Ney Matogrosso na elaboração dos personagens: Cazuza e o cantor mantiveram um relacionamento breve, de três meses. Segundo o cantor, o romance chegou ao fim após uma briga entre o casal, que seguiu apenas como amigos, já Marco de Maria e o ex-Secos & Molhados ficaram juntos por 13 anos.

“A visão do Ney sobre eles foi muito importante. Eu construí [o personagem] a partir do todo acervo que a gente tem de Cazuza, de acervo de coisas pessoais, de vídeos, isso foi muito importante. Mas o ponto principal nessa construção foi ter esse olhar do que eles representavam para o Ney.”

“Para mim o Marco é isso. Essa página em branco é essa surpresa de falar: ‘Calma aí, o Ney teve esse companheiro durante tanto tempo? Quero saber mais sobre isso’. Teve um dia que ele foi para o set e ele amava contar. Nossa, era muito bom. Ele foi o nosso guia também nesse lugar”, completou Bruno.

“E ele estava ali muito para somar; era um lugar muito que transbordava ter o Ney ali. Ele fez com que a gente expandisse um pouco essa experiência. Além de a gente estar contando a história de uma pessoa, de um dos maiores artistas do Brasil”, finalizou Julio.

