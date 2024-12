Ney Latorraca foi casado por quase 30 anos com o ator Edi Botelho; saiba quem é

O ator Ney Latorraca, que morreu na manhã desta quinta-feira, 26, aos 80 anos, deixou o marido Edi Botelho, com quem era casado há 29 anos. O casal, que manteve o relacionamento discreto, não teve filhos.

O casal contracenou juntos algumas vezes, como em “Entredentes”, que marcou os 50 anos de carreira de Ney. A última vez que os dois foram vistos juntos aconteceu em julho deste ano, ao parabenizarem o amigo Gerald Thomas pelo Instagram. Na legenda, o também diretor agradeceu: “Ney Latorraca e Edi Botelho lindos, obrigado queridos”.

Apesar do casamento longe dos holofotes, Latorraca não escondia o amor pelo marido. Em uma entrevista ao “Gshow” em 2022, ele aproveitou para se declarar para o parceiro. “Encontrei há mais de 20 anos uma pessoa genial, que é o Edi Botelho, meu companheiro. A maior qualidade dele é a inteligência. Isso é o principal, além do carinho, amor, respeito e a rapidez dele de pensamento.”

Quem é Edi Botelho

Apelidado de Didi pelo marido, Botelho, 66, é escritor, ator e diretor teatral. O artista ainda publicou o livro “Gerald Thomas – Cidadão do Mundo”, há quase 10 anos.

Edi também já atuou em espetáculos famosos, como em “O Martelo” e na peça As Cadeiras ao lado de Tássia Camargo, sob direção de Ney. Mas além do teatro, o ator também já participou de novelas icônicas da TV brasileira: “Mulheres Apaixonadas”, “Da Cor do Pecado”, “Páginas da Vida” e “Malhação”.