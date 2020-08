Ney Franco diz que Goiás seguiu protocolos e ressalta pandemia em alta em GO Treinador saiu em defesa dos procedimentos adotados pela diretoria e departamento médico do Goiás antes do jogo do São Paulo, que acabou adiado por conta do número alto de jogadores infectados do Esmeraldino. Ney Franco ressaltou que o fato da pandemia estar em alta no estado de Goiás pode ter pesado para essa situação.