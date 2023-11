Ney em alto Mar: Péricles está confirmado como atração principal do cruzeiro; veja detalhes dos valores

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 07/11/2023 - 17:04 Para compartilhar:

“72 horas de ousadia e alegria a bordo com um dos maiores ídolos do futebol”, é isso que indica um dos anúncios do cruzeiro Ney em alto Mar, do jogador Neymar. A primeira edição está confirmada com embarque e desembarque em Santos, com parada em Búzios, no Rio de Janeiro. A parceria foi feita com a MSC, com o navio Preziosa.

Quando: 26 a 29 de dezembro

Atrações confirmadas até o momento: Péricles, Suel, DJ Cereja, DJ Sevenn, Feyjão, Renato Albani, Thiago Ventura e Victor Sarro.

Detalhes: O embarque terá início às 11h e encerrará às 16h, sem tolerância de atraso. O desembarque terá início às 8h da manhã.

Confira o valor total das cabines, incluindo as taxas:

Cabine externa com varanda para quatro pessoas: R$ 32.240,00

Cabine externa com janela para quatro pessoas: R$ 29.840,00

Cabine externa com varanda para três pessoas: R$ 25.230,00

Cabine externa com varanda para duas pessoas: R$ 17.520,00

Cabine externa com janela para duas pessoas: R$ 16.300,00

Cabine interna sem janela para duas pessoas: R$ 14.120,00

O que está incluso: Todas as festas a bordo, shows com as atrações e espetáculos no teatro. Acomodação em cabines conforme escolha na aquisição da viagem com alimentação (café da manhã, almoço e jantar) – exceto nos restaurantes de especialidades, onde será cobrada a taxa da refeição. Serviço 24 horas.

Veja detalhes do navio:

