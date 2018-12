Nexa, ex-Votorantim Metais, obtém licença de instalação do projeto Aripuanã

A mineradora Nexa Resources, ex-Votorantim Metais, recebeu licença de instalação para o Projeto Aripuanã, no Noroeste de Mato Grosso, que prevê investimentos de US$ 392 milhões de dólares para a planta industrial de extração e beneficiamento de concentrados de zinco, cobre e chumbo. A autorização foi dada pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso (Sema-MT).

No início do ano, a empresa havia recebido licença prévia para o projeto. Este novo passo, segundo a empresa, em nota, “constitui uma importante etapa do processo de licenciamento do empreendimento, pois autoriza início das obras, previsto para o primeiro trimestre de 2019”.

Para Tito Martins, CEO da Nexa, a implantação do Projeto Aripuanã fortalece a posição da companhia como uma das cinco maiores produtoras mundiais de zinco. “Nossa expectativa é que em 2021 possamos celebrar o início das operações”, disse, em nota.