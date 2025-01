Newcastle vence Arsenal (2-0) no jogo de ida das semifinais da Copa da Liga inglesa

O Newcastle surpreendeu o Arsenal (2-0) no jogo de ida das semifinais da Copa da Liga inglesa, nesta terça-feira (7), em Londres, quinze anos depois da vitória anterior no estádio dos ‘Gunners’.

O finalista da edição 2022/2023 venceu na capital britânica graças aos gols de Alexander Isak no fim do primeiro tempo (37′) e de Anthony Gordon no início da segunda etapa (51′).

O Newcastle não vencia no campo do Arsenal, contando todas as competições, desde novembro de 2010, com um 1 a 0 num jogo da Premier League em que Andy Carroll marcou o gol do triunfo.

No Emirates Stadium, os ‘Magpies’ perderam doze dos treze duelos disputados depois, conseguindo apenas um ponto nessa série que parecia interminável.

A vitória deixa o Newcastle do técnico Eddie Howe mais perto da final, marcada para o dia 16 de março, em Wembley.

O Arsenal terá que se esforçar para reverter essa situação no jogo de volta, no dia 5 de fevereiro, em St James’ Park.

Tottenham e Liverpool se enfrentam nesta quarta-feira às 17h (horário de Brasília), em Londres, pelo jogo de ida da outra semifinal.

