Newcastle: Secretaria do RS encerra vistorias sem encontrar vestígios do vírus em propriedades

As equipes técnicas da Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi) do Rio Grande do Sul que atuam na contenção da doença de Newcastle concluíram as visitas a propriedades com criações avícolas no raio de 10 quilômetros de onde o caso foi confirmado, em Anta Gorda (RS), segundo a Seapi, em nota. os trabalhos nas áreas de perifocal (a 3 quilômetros do foco) e de vigilância (a 10 quilômetros do foco) não encontraram vestígios do vírus.

As equipes agora farão novas visitas a granjas comerciais. “Restam apenas revisitas das granjas comerciais, nos intervalos de três e sete dias, nas zonas de perifoco e de vigilância. Estamos fazendo ainda uma nova auditoria de biosseguridade de todas as granjas no raio de dez quilômetros, o que é um adicional, não está incluído no Plano de Contingência”, disse, na nota, o diretor adjunto do Departamento de Vigilância e Defesa Sanitária Animal da Seapi, Francisco Lopes.

A ausência de vestígios do vírus permitiu a redução das barreiras sanitárias: das oito iniciais, agora há três em operação. Os barreiristas fazem a desinfecção de veículos e controlam a movimentação de animais, camas aviárias, esterco e demais produtos que possam carregar o vírus causador da doença. A previsão é de que as barreiras sanitárias restantes permaneçam em operação até quinta-feira, dia 1º.