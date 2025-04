Newcastle goleia Crystal Palace (5-0) e sobe para 3º na Premier League

O Newcastle subiu para o terceiro lugar da Premier League, ultrapassando o Nottingham Forest, após a goleada em casa contra o Crystal Palace (5-0), nesta quarta-feira (16), em jogo disputado em St. James’ Park.

Os ‘Magpies’, que ocupavam a décima segunda colocação em meados de dezembro, deram mais um passo em sua espetacular recuperação ao humilhar os ‘Eagles’ em casa.

A partida foi decidida por uma série de gols no primeiro tempo: Jacob Murphy (14′), Marc Guéhi (38′), Harvey Barnes (45’+2) e Fabian Schär (45’+8) balançaram as redes.

O atacante sueco Alexander Isak marcou seu 21º gol da temporada na Premier League no segundo tempo (58′), chegando à segunda colocação na artilharia do campeonato inglês, empatado com o astro norueguês Erling Haaland, e atrás apenas do egípcio Mohamed Salah, do Liverpool (27 gols).

Esta quinta vitória consecutiva na Premier League permite ao Newcastle (59 pontos) tomar o terceiro lugar do Nottingham Forest (4º, 57 pontos).

O campeão da Copa da Liga inglesa também abre uma vantagem em relação a Manchester City (5º, 55 pontos), Chelsea e Aston Villa (54 pontos cada), faltando seis jogos para o fim do campeonato.

“Isso nos deu uma enorme confiança”, disse o auxiliar técnico do Newcastle, Jason Tindall, se referindo ao título que encerrou um jejum de sete décadas.

O treinador dos ‘Magpies’, Eddie Howe, teve que assistir à partida pela televisão enquanto se recupera de uma pneumonia.

— Resultados da 29ª rodada do Campeonato Inglês e classificação:

– Quarta-feira:

Aston Villa – Liverpool 2 – 2

– Sábado:

Everton – West Ham 1 – 1

Southampton – Wolverhampton 1 – 2

Manchester City – Brighton 2 – 2

Ipswich Town – Nottingham 2 – 4

AFC Bournemouth – Brentford 1 – 2

– Domingo:

Fulham – Tottenham 2 – 0

Arsenal – Chelsea 1 – 0

Leicester – Manchester United 0 – 3

– Quarta-feira:

Newcastle – Crystal Palace 5 – 0

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Liverpool 76 32 23 7 2 74 31 43

2. Arsenal 63 32 17 12 3 57 27 30

3. Newcastle 59 32 18 5 9 61 40 21

4. Nottingham 57 32 17 6 9 51 38 13

5. Manchester City 55 32 16 7 9 62 42 20

6. Chelsea 54 32 15 9 8 56 39 17

7. Aston Villa 54 32 15 9 8 49 46 3

8. AFC Bournemouth 48 32 13 9 10 52 40 12

9. Fulham 48 32 13 9 10 47 43 4

10. Brighton 48 32 12 12 8 51 49 2

11. Brentford 43 32 12 7 13 52 48 4

12. Crystal Palace 43 32 11 10 11 41 45 -4

13. Everton 38 32 8 14 10 34 38 -4

14. Manchester United 38 32 10 8 14 38 45 -7

15. Tottenham 37 32 11 4 17 60 49 11

16. Wolverhampton 35 32 10 5 17 47 61 -14

17. West Ham 35 32 9 8 15 36 54 -18

18. Ipswich Town 21 32 4 9 19 33 67 -34

19. Leicester 18 32 4 6 22 27 72 -45

20. Southampton 10 32 2 4 26 23 77 -54

./bds/jta/mb/iga/dr/aam