Newcastle e Al Ahli, times do mesmo dono, confirmam polêmica negociação de Saint-Maximin

O Al Ahli, da Arábia Saudita, confirmou neste domingo a contratação de mais um atleta de renome do Campeonato Inglês, o atacante Allan Saint-Maximin, que estava no Newcastle e se junta aos atacantes Riyad Mahrez e Roberto Firmino e ao goleiro Édouard Mendy. A venda de Maximin, no entanto, levanta uma polêmica, já que o Newcastle, novo rico do futebol europeu, pertence ao mesmo fundo de investimentos do Al Ahli.

Durante o anúncio oficial, o Newcastle não revelou o valor da venda que, segundo o site americano The Athletic, seria de 35 milhões de euros (aproximadamente R$ 182 milhões). Ambos os times pertencem ao Fundo de Investimento Público (PIF) da Arábia Saudita, que é o governo saudita.

O The Athletic, ligado ao jornal The New York Times, também informou que o fundo de investimentos é acusado de inflar o valor da transferência para ocultar uma injeção de dinheiro aos cofres do Newcastle, já que todos os times da Uefa são obrigados a comprovar sua fonte de renda pelo Fair Play Financeiro.

Saint-Maximin se destacou atuando por quatro temporadas no Newcastle, sendo um jogador habilidoso e muito rápido. Ele assina contrato em definitivo com o time saudita até 2026. Foram 124 partidas, 13 gols e 21 assistências, além de ter ajudado a levar o clube à Liga dos Campeões da próxima temporada. O jogador também defendeu o Hannover, Bastia, Monaco e Nice.

Nesta janela de transferências, o Al Ahli abriu os cofres para montar um poderoso ataque com atletas do Campeonato Inglês, contratando Firmino, do Liverpool, e Mahrez, campeão europeu com o Manchester City, além do goleiro Mendy, do Chelsea. Eles serão comandados pelo alemão Matthias Jaissle, novo treinador da equipe.

NOVOS RICOS DO FUTEBOL

Em outubro de 2021, o Newcastle finalmente confirmou a venda do clube para o fundo de investimentos saudita, por um valor em torno de 300 milhões de libras (cerca de R$ 2,2 bilhões).

A Uefa proibiu transferências entre clubes que tenham o mesmo dono e façam parte da organização até setembro de 2024. Como o Al Ahli faz parte de outra entidade, a venda de Saint-Maximin foi possível.

Uma transferência entre clubes do mesmo dono aconteceu em janeiro deste ano no futebol brasileiro, quando o Botafogo vendeu o atacante Jeffinho ao Lyon, sendo que os dois clubes fazem parte do grupo de John Textor. Na época, a negociação também chegou a gerar polêmica entre a torcida alvinegra. O Botafogo recebeu cerca de R$ 55 milhões pelo atleta, além de bônus potenciais de performance que podem chegar a quase R$ 14 milhões.

