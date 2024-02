New York Yankees vai disputar dois amistosos no México

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 02/02/2024 - 18:48 Para compartilhar:

O New York Yankees, time emblemático da Major League Baseball (MLB), disputará dois amistosos em março no México contra o time local Diablos Rojos, informaram os organizadores nesta sexta-feira (2).

As duas equipes “se enfrentarão em dois jogos amistosos históricos no estádio Alfredo Harp Helú, no domingo, 24 de março, e na segunda-feira, 25 de março”, diz o comunicado.

Os populares ‘Bronx Bombers’ terão estes dois duelos na reta final de seus preparativos de primavera, um prelúdio para a temporada de 2024 da MLB, que começará no dia 28 de março com o tradicional ‘Opening Day’.

Por sua vez, os ‘Diablos’ têm programado o início da temporada para o dia 11 de abril.

Estes dois jogos de exibição vão marcar o retorno dos Yankees a um estádio no México, após uma espera de 56 anos.

Em março de 1968, o time de Manhattan disputou dois jogos de exibição contra os ‘Pingos’ no agora extinto Parque del Seguro Social.

Nova York e Cidade do México têm os times mais vencedores em seus respectivos campeonatos de beisebol. Os Yankees venceram a World Series 27 vezes e os Diablos Rojos detêm 16 títulos da Liga Mexicana.

Um mês depois desses amistosos, a Major League Baseball realizará dois jogos da temporada regular na Cidade do México, também no Alfredo Harp Helú.

No sábado, 27 de abril, e no domingo, 28 de abril, Houston Astros e Colorado Rockies se enfrentarão no estádio da capital mexicana.

