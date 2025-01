New York Times sugere roteiros de turismo alternativo na Itália

NOVA YORK, 8 JAN (ANSA) – Três atrações da Itália estão entre as 52 propostas de turismo alternativo para 2025 sugeridas pelo jornal americano The New York Times, incluindo o Cammino Retico nas Dolomitas, no Vêneto, o percurso ciclístico entre Trapani e Catânia, na Sicília, e a cidade de Milão, na Lombardia.

As duas primeiras ainda integram opções para um turismo lento e sustentável, prática cada vez mais em voga no “Belpaese”.

Partindo de Aune, província de Belluno, os 170 quilômetros do Cammino Retico podem ser percorridos a pé durante uma semana, mas também de bicicleta (na modalidade mountain bike) ou bicicleta elétrica.

O percurso atravessa estradas na montanha e áreas remotas das regiões de Trentino-Alto Ádige e Vêneto, no norte da Itália. A cada etapa, o turista recebe um carimbo em um “passaporte”, que, apresentado no futuro, abre portas a novas iniciativas e descontos.

Já no sul do país, o projeto “Sicily Divide” oferece 460 quilômetros a ser percorridos em bicicleta, onde os ciclistas têm a chance de explorar o interior da Sicília através de suas paisagens montanhosas, vilarejos históricos e sítios arqueológicos, além de vivenciar uma rica experiência gastronômica.

“O roteiro passa por sítios e vinhedos incríveis, mas acima de tudo, revela a verdadeira atração da Sicília, que são seus habitantes”, afirmou ao NYT Giovanni Guarnieri, organizador do itinerário.

Quanto a Milão, o jornal propõe uma viagem à cidade “revitalizada” em vista das Olimpíadas de Inverno de 2026, através de novas mostras, experiências culinárias, restauração de edifícios históricos, como o Palazzo Citterio, além da tradicional Semana do Design, em abril. (ANSA).