New York Community Bancorp tem inesperado prejuízo e ação despenca 37% em Wall Street

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 31/01/2024 - 17:36 Para compartilhar:

O New York Community Bancorp chocou os mercados, nesta quarta-feira, 31, ao relatar um prejuízo significativo, reduzir seus dividendos do quarto trimestre e aumentar suas reservas. As ações caíram cerca de 37% ao longo da tarde na Bolsa de Nova York e contaminava outros bancos regionais.

“Esta foi uma grande surpresa negativa”, afirmou Jon G. Arfstrom, analista da RBC Capital Markets. “A empresa também reduziu seu dividendo ordinário de US$ 0,17 por trimestre para US$ 0,05 por ação. Esta foi outra grande surpresa negativa.”

O banco com sede em Hicksville, Nova York, registrou um prejuízo líquido de US$ 260 milhões no quarto trimestre, em comparação com um lucro de US$ 164 milhões no mesmo período do ano anterior. Os analistas esperavam ganho por ação de US$ 0,26, de acordo com a FactSet.

O New York Community Bancorp, que adquiriu o Signature Bank durante a crise de bancos regionais no ano passado, registrou uma provisão de US$ 552 milhões para perdas com empréstimos, uma medida que o banco diz que deixa a sua provisão para perdas de crédito mais alinhada com os pares. No trimestre anterior, essa provisão havia sido de US$ 62 milhões.

Na teleconferência de resultados da empresa, o CEO Thomas R. Cangemi disse que as mudanças visam mais alinhar o New York Community Bancorp com seus pares do que uma perspectiva negativa para o crédito.

“O aumento é atribuído principalmente a maiores baixas líquidas, bem como para resolver a fraqueza no setor de escritórios, o potencial risco de reavaliação no portfólio multifamiliar e um aumento nos ativos classificados”, disse a empresa em seu comunicado de resultados.

Os depósitos totais foram de US$ 81,4 bilhões em 31 de dezembro, uma queda de US$ 1,3 bilhão, ou 2%, em comparação com 30 de setembro, informou o banco. Fonte: Dow Jones Newswires.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias