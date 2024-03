New York Community Bancorp muda CEO; ação recua 22,96% em NY

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 01/03/2024 - 14:36 Para compartilhar:

Um mês após sacudir o setor de bancos regionais com uma provisão surpresa para prejuízos em empréstimos, o New York Community Bancorp voltou a fazer barulho ao anunciar depois do fechamento da quinta-feira que seu chairman assumirá como executivo-chefe. O atual CEO, Thomas Cangemi, deixará o cargo após 27 anos no banco sediado em Nova York e será substituído por Sandro DiNello, presidente do conselho que já havia assumido o comando executivo após o anúncio abrupto em 30 de janeiro de um corte de 70% no dividendo e um reforço de meio bilhão de dólares em suas reservas para enfrentar perdas em empréstimos. Após a notícia, a ação do banco recuava 22,96% na Bolsa de Nova York, às 14h31 (de Brasília).

DiNello já comandou e melhorou a situação do Flagstar Bank, sediado em Michigan, antes que este tenha sido comprado um ano atrás pelo NYCB. Até esta quinta-feira, era informado que ele compartilhava o comando com Cangemi.

O banco ainda afirmou que uma avaliação recente do valor do patrimônio de marca de seu balanço resultará em uma baixa contábil de US$ 2,4 bilhões em sua receita líquida do trimestre até dezembro. A baixa não afetará o capital regulatório ou os acordos de crédito, afirmou o banco em uma documentação (8-K) enviada à Securities and Exchange Commission (SEC).

Outros US$ 30 milhões em mudanças no balanço serão necessários, disse o banco, ainda relacionados à aquisição de ativos no ano passado do falido Signature Bank.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias