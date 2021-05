New York City anuncia Talles Magno, ex-Vasco, até 2026 Atacante brasileiro terá sua primeira experiência no futebol internacional

O New York City anunciou a contratação do atacante Talles Magno, ex-Vasco da Gama, até 2026. Com isso, o jovem brasileiro terá sua primeira experiência no futebol internacional na Major League Soccer e na equipe que pertence ao Manchester City.

– Eu estou muito feliz por assinar com o New York City, comprometido e pronto para o trabalho. Quero mostrar meu talento ao clube e a esta liga. Vou procurar marcar gols, dar assistências, ajudar meus colegas e ser campeão da MLS. Peço aos torcedores que confiem em mim – disse o brasileiro.

David Lee, diretor eportivo do clube norte-americano, se mostrou satisfeito com a contratação do carioca visando a sequência desta temporada.

– Nós estamos encantados por trazer o Talles. É um jovem talentoso e que acreditamos ter potencial para jogar nos níveis mais altos do futebol. É um atacante dinâmico, rápido, objetivo e capaz de atuar nas pontas ou como centroavante.

O New York City ocuapa a 3ªcolocação na tabela de classificação da MLS após a disputa de cinco rodadas. A próxima partida da equipe dirigida por Ronny Deila acontece neste sábado, diante do Columbus Crew, mas não há confirmação sobre a participação de Talles Magno neste jogo.

