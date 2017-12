Nevascas e temporais atingem Europa

Nevascas e fortes ventos atingiram nesta segunda-feira vários países europeus, provocando perturbações nos transportes, cortes de eletricidade e o fechamento de escolas e monumentos, como a Torre Eiffel.

Na Holanda, mais de 400 voos foram cancelados nesta segunda-feira no Aeroporto Amsterdam-Schiphol, que concentra cerca de um terço do tráfego aéreo europeu.

“As pessoas têm que se informar, olhar os sites e buscar como chegar aqui, considerando que os trens estão com problemas”, disse à AFP Paul Weber, porta-voz do Aeroporto, que prevê atrasos nesta terça-feira.

Na Bélgica, cerca de 300 voos foram anulados nesta segunda-feira e mais de 100 sofreram atrasos no Aeroporto de Bruxelas, disse à AFP Florence Muls, porta-voz do terminal.

A neve também provocou a anulação do encontro previsto em Bruxelas entre o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, e o presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker.

Na França, rajadas de vento provocadas pela tormenta Ana chegaram a 150 km/h, provocando ondas gigantes que castigaram parte do litoral.

Na noite desta segunda-feira, ao menos 50 mil residências permaneciam sem eletricidade, após o corte no fornecimento para até 120 mil lares durante o dia.

Em Paris, a Torre Eiffel foi fechada ao público devido às condições meteorológicas.

Na Grã-Bretanha, centenas de escolas permaneceram fechadas nesta segunda-feira por causa da neve.

“Devido à neve a ao gelo”, a cidade de Birmingham anunciou o fechamento de todas as escolas e a interrupção dos serviços de transporte.

No sul da Espanha, o mau tempo interrompeu a ligação marítima entre Algeciras e Tanger, no Marrocos, e com o enclave espanhol de Ceuta.

Uma pessoa morreu em Portugal na queda de uma árvore sobre um veículo na região do Porto.