Nevasca no Reino Unido leva a cancelamento de voos e fechamento de estradas

A nevasca que atinge diversas regiões do Reino Unido levou autoridades a cancelarem voos e fecharem estradas neste domingo.

Os aeroportos de Birmingham e de Londres Stansted suspenderam voos e as pistas de colagem e aterrissagem ficaram cobertas de neve. “Atrasos e cancelamentos de voos estão previstos em virtude de condições climáticas adversas”, alertou o aeroporto de Londres Stansted.

A rodovia M1, principal ligação de Londres com o norte da Inglaterra, foi parcialmente fechada no trecho do condado de Leicestershire. A polícia do País de Gales também desaconselhou viagens com a previsão de neve persistente ao longo de todo o dia. Ventos fortes atingem a costa galesa.

O serviço nacional de meteorologia do Reino Unido (Met Office, na sigla em inglês) prevê ventos fortes e chuva para Londres e o sul da Inglaterra. Fonte: Associated Press.