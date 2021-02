Nevasca na Itália adia início do Mundial de Esqui Alpino

CORTINA D’AMPEZZO, 8 FEV (ANSA) – A prova que abriria a edição de 2021 do Mundial de Esqui Alpino em Cortina d’Ampezzo, na Itália, foi adiada nesta segunda-feira (8) em decorrência de uma forte nevasca.

No total, 34 atletas iriam participar do combinado feminino, entre elas as italianas Marta Bassino, Federica Brignone, Elena Curtoni e Francesca Marsaglia.

O mau tempo e o alto risco de avalanches também poderão afetar o super-G masculino e feminino, que estão agendados para acontecer nesta terça-feira (9).

Na pista localizada na encosta Vertigine, a neve criou uma superfície considerada perigosa aos atletas. Para muitos participantes, seria o primeiro contato com a pista, que nunca foi usada em mundiais.

O adiamento causou um certo descontentamento nas equipes, principalmente nas que almejam o título da modalidade, entre elas a Áustria.

A última vez em que a Itália recebeu um Mundial de Esqui Alpino foi em 2005, na cidade de Bormio, na região da Lombardia.

(ANSA).

Veja também