Nevasca adia jogo entre Bayern de Munique e Union Berlin pelo Campeonato Alemão

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 02/12/2023 - 12:42 Para compartilhar:

O jogo entre Bayern de Munique e Union Berlin, que aconteceria neste sábado precisou ser adiado por conta de uma nevasca que atingiu a cidade de Munique. A Federação Alemã de Futebol (DFB) ainda não definiu uma nova data para o confronto.

O Bayern de Munique divulgou em suas redes sociais todo o caos causado pela nevasca. A Allianz Arena está praticamente sob a neve. Ruas foram fechadas, assim como viagens de trem e vários voos foram cancelados. Este, no entanto, foi o único jogo adiado da 13ª rodada do Campeonato Alemão até o momento. O mau tempo afetou também o Reino Unido.

Um dos líderes do Bayern de Munique, Thomas Müller brincou com a situação: “Não sei por que o jogo de hoje foi cancelado. Nenhuma ideia. Mas, bem, temos que aceitar”, disse o meia, antes de falar com seriedade. “Está nevando muito. Raramente vi algo assim. Talvez (o jogo) aconteça amanhã (domingo), tomara que nos próximos dias. Hoje vamos apenas ter uma tarde aconchegante de Campeonato Alemão no sofá.”

Bayern de Munique e União Berlin se enfrentam com objetivos opostos no Campeonato Alemão. O time de Thomas Müller disputa a liderança do torneio, com o Bayer Leverkusen, atualmente tem 32 pontos, enquanto a equipe de Berlin é a lanterna, com sete, com apenas duas vitórias em 12 jogos.

Sem contar o duelo com o Union Berlin, o Bayern de Munique volta a campo apenas no dia 09 de dezembro (sábado), frente ao Eintracht Frankfurt, pela 14ª rodada do Campeonato Alemão.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias