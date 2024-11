Neurotech: busca por crédito cai 5% em setembro ante base anual, com varejo e setor financeiro

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 03/11/2024 - 9:30 Para compartilhar:

A procura por financiamento no Brasil voltou a cair em setembro. O Índice Neurotech de Demanda por Crédito (INDC) sofreu queda de 5% no nono mês deste ano em relação a igual período de 2024, repetindo a taxa apurada em agosto no confronto interanual.

O declínio do INDC em setembro foi puxado pelo Varejo e pelo Setor Financeiro, que apresentaram recuos de 9% e 6%, pela ordem, conforme os dados antecipados ao Broadcast. Em contrapartida, houve crescimento na busca por crédito no setor de Serviços, com alta de 22% em setembro ante o mesmo mês do ano passado. Já em relação a agosto deste ano, não houve variação do indicador de crédito.

A retomada da alta da taxa básica de juros brasileira em setembro e a tendência de que seguirá elevada explicam a retração na demanda por financiamento no País no nono mês de 2024, conforme a Neurotech. Em setembro, a Selic passou de 10,50% para 10,75% ao ano. Foi a primeira alta desde o início do atual mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O último aumento do juro básico havia sido em agosto de 2022, quando chegou a 13,75%.

A projeção mediana no boletim Focus do Banco Central indica que a taxa Selic atinja 11,75% ao ano no final de 2024. “O impacto de uma elevação de 1 ponto porcentual na Selic tem reflexo direto nas margens das instituições que precisam repassar esse aumento aos clientes”, avalia Natália Heimann, líder da Business Unit de Dados & Analytics para Crédito da Neurotech. A responsável pelo INDC acrescenta ainda que com o crédito mais caro, o receio dos consumidores também aumenta.

Abertura

Dentro do segmento varejista, historicamente o de maior impacto no índice, todas as categorias apresentaram queda em relação a setembro de 2023. Pela ordem o recuo maior foi apurado em EletroMóveis (-22%), seguido de Vestuário (-19%), Supermercado (-13%), Outros (-17%) e Lojas de Departamento (-7%).

Já em relação a agosto de 2024, a procura por crédito cresceu 2% no Varejo. Na sequência foram registradas altas de 33% (Vestuário) e de 8% (Lojas de Departamento). As demais categorias – Supermercado e Outros – apresentaram quedas de 10%. O segmento Outros inclui clientes ativos da empresa que não se encaixam nas demais classificações, como Materiais de Construção e Farmácias. Por fim, a busca por crédito em EletroMóveis caiu 2% em setembro no confronto com agosto deste ano.

O INDC abrange um universo de empresas, instituições financeiras e varejistas e mensura o apetite do brasileiro pelo crédito. Nem todas as milhões de consultas mensais registradas se transformam em concessão de crédito, afirma a Neurotech. Isso porque, explica, o processo depende de fatores como o perfil da pessoa que está fazendo a solicitação, o apetite ao risco da financeira e se há ou não indícios de fraude.