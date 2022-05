Neuropsicanalista explica quadro depressivo de Marcus Buaiz após término com Wanessa Camargo

A polêmica separação de Wanessa Camargo com o empresário Marcus Buaiz, que colocaram um ponto final no casamento após 17 anos, segue dando o que falar. Após o jornal Extra informar que Buaiz está muito deprimido desde o fim do relacionamento, a IstoÉ Gente conversou com a neuropsicanalista da USP Priscila Gasparini Fernandes, que explicou o momento de luto após uma separação amorosa.

“Terminar um relacionamento é sempre algo muito dolorido, algo que pode ser comparado com a dor de um luto. Na psicologia chamamos de luto, tudo que simboliza uma perda, deixar de conviver, se afastar, é o luto da separação, pois a pessoa continua existindo, se relacionando com outras pessoas, deixando de lado os sonhos e planos que fizeram juntos, apenas não convive mais”, começou a profissional.





“O luto é um processo dividido em cinco fases, que devem ser vividas e assimiladas, para que consiga realmente superar, e voltar a se sentir bem. Geralmente quando a relação foi duradoura, esperamos um luto de seis meses a um ano, para realmente ficar bem e conseguir se estruturar totalmente”.

Abaixo a neuropsicanalista detalhou as fases do luto. Confira!

1. Negação é a primeira fase do luto. É como em um primeiro momento o nosso cérebro reagisse como se a separação não estivesse acontecendo, ou também como se daqui a pouco tudo vai voltar ao normal e ficar bem. Na verdade, é uma defesa para ficarmos bem e evitar o sofrimento, é algo inconsciente.

2. Raiva é a segunda fase do luto. Quando o indivíduo começa a aceitar o fim do relacionamento, e a sentir muita raiva de tudo que aconteceu. Geralmente uma fase agressiva, de falar o que ficou omitido, tirar satisfações e fazer acusações.

3. Barganha é a terceira fase do luto. É quando entente realmente o que aconteceu, mas tenta retomar o relacionamento. É a fase dos apelos, das promessas e das últimas tentativas de retorno.

4. Depressão é a quarta fase do luto, do sofrimento, da culpa, das autocríticas, do choro, angústia e medo da solidão, de algo que não sabe mais como é. Há uma alteração química no cérebro do paciente, onde os neurotransmissores não são produzidos de maneira satisfatória. Entre eles estão a serotonina, noradrenalina e dopamina, que são substâncias que transmitem impulsos nervosos entre as células.

Nestes casos é necessário que o paciente procure um profissional da área de saúde mental, no caso um psicólogo ou psiquiatra, para que seja feita uma avaliação do caso. Se a pessoa for diagnosticada um quadro depressivo, deverá iniciar um processo de psicoterapia, em que irá rever sua postura diante dos problemas, e também um tratamento medicamentoso, para adequar quimicamente a produção destes neurotransmissores.

5. Aceitação é a quinta e última fase do luto, onde estamos realmente ficando bem e aceitando as mudanças e os benefícios que conseguimos enxergar.

Vale destacar que Marcos Buaiz negou os boatos de que estaria deprimido com o fim do casamento: “Não estou deprimido, minha saúde física e mental está em perfeito estado, graças a Deus. Estou celebrando mais um avanço na minha carreira profissional e de muita responsabilidade. Só tenho a agradecer a quem me confiou essa nova posição”, disse.