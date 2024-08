Neuralink implantou segundo chip cerebral em paciente de teste, diz Musk

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 05/08/2024 - 1:22 Para compartilhar:

A Neuralink implantou com sucesso em um segundo paciente seu dispositivo projetado para dar a pacientes paralisados ​​a capacidade de usar dispositivos digitais pensando sozinhos, de acordo com o proprietário da startup, Elon Musk.

A Neuralink está testando seu dispositivo, cujo objetivo é ajudar pessoas com lesões na medula espinhal.

O dispositivo permitiu que o primeiro paciente jogasse videogame, navegasse na internet, postasse em redes sociais e movesse o cursor em seu laptop.

Musk, em comentários feitos durante um podcast lançado na sexta-feira que durou mais de oito horas, deu poucos detalhes sobre o segundo participante além de dizer que a pessoa tinha uma lesão na medula espinhal semelhante à do primeiro paciente, que ficou paralisado em um acidente de mergulho. Musk disse que 400 dos eletrodos do implante no cérebro do segundo paciente estão funcionando. A Neuralink em seu site afirma que seu implante usa 1.024 eletrodos.

“Não quero dar azar, mas parece ter ido extremamente bem com o segundo implante”, Musk disse ao apresentador de podcast Lex Fridman. “Há muito sinal, muitos eletrodos. Está funcionando muito bem.”

Musk não revelou quando a Neuralink realizou a cirurgia do segundo paciente. Musk disse que espera que a Neuralink forneça os implantes a mais oito pacientes este ano como parte de seus testes clínicos.

O primeiro paciente, Noland Arbaugh, também foi entrevistado no podcast, junto com três executivos da Neuralink, que deram detalhes sobre como o implante e a cirurgia conduzida por robô funcionam.

Antes de Arbaugh receber seu implante em janeiro, ele usava um computador empregando um bastão em sua boca para tocar na tela de um tablet. Arbaugh disse que com o implante ele agora pode simplesmente pensar sobre o que quer que aconteça na tela do computador, e o dispositivo faz isso acontecer.

Ele disse que o dispositivo lhe deu um mínimo de independência e reduziu sua dependência de cuidadores.

Arbaugh inicialmente enfrentou problemas após sua cirurgia quando os minúsculos fios de seu implante se retraíram, resultando em uma redução acentuada nos eletrodos que podiam medir sinais cerebrais. A Reuters relatou que a Neuralink estava ciente desse problema a partir de seus testes em animais.

A Neuralink disse que restaurou a capacidade do implante de monitorar os sinais cerebrais de Arbaugh ao fazer mudanças que incluíam modificar seu algoritmo para ser mais sensível. Arbaugh melhorou seu recorde mundial anterior para a velocidade com que ele pode controlar um cursor apenas com pensamentos “com apenas cerca de 10, 15% dos eletrodos funcionando”, disse Musk no podcast.

Musk também disse que conversou com o candidato republicano Donald Trump, que ele apoiou na corrida presidencial dos EUA, sobre a formação de uma comissão destinada a melhorar a “eficiência do governo” por meio da redução da regulamentação empresarial, e que estaria disposto a participar.

Musk disse que, em sua opinião, as regulamentações dos EUA dificultam a inovação.