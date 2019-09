NetShoes levará parceiros de moda esportiva para plataforma do Magazine Luiza

O fundador da NetShoes, Marcio Kumruian, diz que tem trabalhado junto com a Magazine Luiza em meios para otimizar a plataforma de vendas do grupo. “Vamos levar nossos parceiros (sellers) de moda e calçados esportivos para dentro da plataforma do Magazine Luiza. Isso já está sendo feito e em breve vamos divulgar mais detalhes”, afirmou o executivo ao participar de painel dentro do Expo Magalu, evento promovido pela empresa em São Paulo.

Segundo ele, a cultura das duas companhias é muito próxima e a Netshoes entrou como um seller na Magalu em um primeiro momento. “Nosso primeiro desafio é aproveitar essa plataforma para entrar em novas categorias. Temos de pensar em como vamos conseguir juntos integrar processos e avançar rápido para capitalizar todo o potencial que temos diante de nós. Fomos muito bem recebidos”, acrescentou.

Em 14 de junho, a Magazine Luiza fechou a compra da varejista de produtos esportivos por US$ 115 milhões (cerca de R$ 450 milhões), após acirrada disputa com a Centauro.

A proposta de compra, que superou em 85% a oferta inicial, foi aprovada por mais de 90% dos acionistas da Netshoes em assembleia.