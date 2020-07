Netos de Gilberto Gil criam canal no YouTube e ensinam tecnologia ao avô

Se o vovô Gil apresenta a música pros netos, nada mais justo que os netos o apresentem ao mundo dos games. Dom, Sereno e Bento, filhos de @bemgil, se juntaram para produzir um canal no YouTube, que além de mostrar jogos online, tem vários vídeos super divertidos criados pelos irmãos. Confira o que eles estão aprontando por lá, no canal Irmãos Gil. #EquipeGil

A post shared by Gilberto Gil (@gilbertogil) on Jul 29, 2020 at 7:05am PDT