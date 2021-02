Neto xinga Rony após jogador confundir Band e SBT: ‘Bacaca, esse otário’

O apresentador do Os Donos da Bola xingou o atacante do Palmeiras Rony durante edição do programa desta segunda-feira (1º). O motivo foi uma entrevista dada pelo jogador do alviverde paulista logo após a conquista da Libertadores no último domingo (30) por 1 a 0 sobre o Sa.

Na declaração, Rony confundi o SBT e Band e manda recado para o ídolo corintiano Marcelinho Carioca, o qual disse no Arena SBT que andaria pela Avenida Paulista pelado se o Palmeiras conquistasse a Copa Libertadores.

“O Rony mandou um recado errado igual ele joga bola. Porque é jogadorzinho comum. Disse que a gente, da Band, tinha que respeitar. Quando a gente desrespeitou? Falei que o Palmeiras ia ser campeão de tudo. Não entende nada de TV, mandou recado. Você que tem que respeitar a Band. Quem você pensa que você é? Você só fala de mim. Tem medo de mim? (…) Esse babaca, esse otário, é campeão da Libertadores, um dos títulos mais importantes da carreira dele, e ele vem falar isso aí”, disse o ex-jogador.

“Band é Band e SBT é SBT. E parabéns a eles pela transmissão. Mas o Rony não sabe nem o que é TV. Coloca essa responsabilidade em cima da Band, sendo que não foi. Parabéns, Rony, pelo título, mas não foi aqui. Um monte de gente me ligou. Achei que era porque eu falei que ele era comum. Mas o Marcelinho vai ter que sair pelado na Avenida Paulista, eu cumpro minhas promessas, ele que cumpra as dele. Agora está esclarecido. Só quis deixar claro o que aconteceu”, finalizou.

O Palmeiras se prepara para a disputa do Mundial de Clubes e deve viajar para o Catar na próxima terça-feira (2). Já no próximo domingo, o verdão vai encarar seu primeiro adversário, Ulsan Hyundai ou Tigres, pela semifinal do torneio.

Veja também