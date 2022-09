Neto valoriza empate do Palmeiras e alerta: ‘Flamengo está vindo com tudo’

Parceria Lance & IstoÉ 03/09/2022 - 21:26 Compartilhe







Com muitos gols e reviravoltas, RB Bragantino e Palmeiras empataram por 2 a 2 no Nabi Abi Chedid. O time de Abel Ferreira deixou de somar pontos importantes no Campeonato Brasileiro, mas Neto fez questão de parabenizar o resultado da equipe alviverde nas redes sociais.

– Empate salvador esse do Palmeiras, hein! Só não pode vacilar com frequência porque o Flamengo está vindo com tudo – publicou Neto.

Empate salvador esse do Palmeiras, hein! Só não pode vacilar com frequência porque o Flamengo está vindo com tudo. — Craque Neto 10 (@10neto) September 4, 2022

A publicação do ex-jogador rendeu muitos comentários de palmeirenses e flamenguistas. Neto é apresentador da Band, ídolo do Corinthians e é conhecido por manifestar opiniões contundentes sobre futebol nas redes sociais.

Apesar do empate, Palmeiras segue líder isolado do Campeonato Brasileiro. O Flamengo é segundo colocado. Os dois clubes protagonizam uma das principais rivalidades do país e são fortes candidatos ao título da competição.

