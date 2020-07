Neto ‘treta’ com dirigente e pede Corinthians ‘raiz’ para ser campeão Diretor Adjunto Jorge Khalil fez criticas ao marketing corintiano e apresentador da Band disse que o clube deveria comer ‘pão com ovo’ para ser campeão

Com seu jeito peculiar, Neto tretou mais uma vez nesta sexta-feira, desta vez com Jorge Kalil, diretor adjunto de futebol do Corinthians. O apresentador usou o Twitter para postar um vídeo para criticar fala do dirigente ao ‘PodcasTimão’ de que o marketing do Timão teve ‘atuação pífia’ e ‘deixou a desejar’.

Segurando um pão com ovo, Neto disse que o Corinthians precisa fazer o simples e jogar um futebol ‘raíz’ para voltar a conquistar um título.

– Dr. Kalil, o senhor falou que o marketing do Corinthians não é bom. O senhor está de brincadeira, né? Agora não é bom, então, por que não come pão com ovo, então? Por que não volta a ser o Corinthians raiz? Coisa que o senhor ssempre teve com todos eles juntos? Me responda isso. Pão com ovo para o Corinthians, para ser campeão. O senhor está falando mal de todo mundo que estava aí – disparou Neto.

E MAIS:

Veja também