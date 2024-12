Neto tem busto inaugurado no Parque São Jorge e se emociona em homenagem do Corinthians

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 14/12/2024 - 15:20 Para compartilhar:

Ex-jogador e ídolo do Corinthians, Neto foi homenageado pelo clube paulista neste sábado com a inauguração do seu busto no Parque São Jorge. José Ferreira Neto se emocionou diante do reconhecimento do seu time do coração.

Atual apresentador e comentarista da TV Bandeirantes, ele é um dos nomes mais emblemáticas da história do clube, especialmente por liderar a conquista do primeiro título brasileiro da equipe, em 1990. Na ocasião, o camisa 10 marcou nove gols em 23 partidas (o clube disputou 25), sendo o artilheiro do time e o quarto maior goleador da competição.

Com passagens pelo Corinthians entre 1989 e 1993 e, posteriormente, entre 1996 e 1997, Neto consolidou-se como um dos maiores ídolos alvinegros. E hoje é torcedor declarado do clube. O reconhecimento, agora eternizado com o busto, aconteceu com uma cerimônia emocionante. Logo no instante da revelação do busto, Neto não aguentou e foi às lágrimas, abraçando o filho Julio enquanto recebia aplausos e ovações dos torcedores presentes.

O presidente do clube, Augusto Melo, que atualmente enfrenta um processo de impeachment, participou do evento, abraçou o ex-jogador e se uniu ao coro em homenagem ao ídolo. A homenagem teve custo estimado de R$ 60 mil, com apoio de seis patrocinadores, segundo o portal Meu Timão.

São raros os jogadores que têm o privilégio possuir um busto do Parque São Jorge. Nomes históricos do futebol corintiano, como Neco, Sócrates, Rivelino, Ronaldo Giovanelli e Marcelinho Carioca também estão eternizados no interior clube.

A homenagem, entretanto, não se limita apenas ao futebol: Wlamir Marques e Amaury Pasos (que faleceu nesta semana) representam o basquete, enquanto Dona Elisa, torcedora símbolo entre as décadas de 1950 e 1980, ganhou um memorial em forma de arquibancada em 2016.