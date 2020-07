Neto, sobre conversa com empresário de Dudu: ‘Não tem proposta para sair do Palmeiras’ Segundo o apresentador, caso apareça uma proposta, o Palmeiras deve facilitar a saída como forma de gratidão aos serviços do meia

Neto falou durante ‘Os Donos da Bola’, da Band, nesta sexta-feira, que conversou com André Cury, empresário de Dudu, que contou para o apresentador que o jogador não tem proposta para jogar no exterior.

– André Cury disse que não chegou nenhuma proposta para o Dudu – afirmou Neto.

– Conversei com o André Cury para falar sobre o Dudu. Ele disse o seguinte, na renovação do contrato o Palmeiras disse que quando chegasse uma proposta para o Dudu ia facilitar a saída por tudo que ele fez – completou.

Neto concluiu dizendo que caso venda Dudu, o Palmeiras não tem planos para contratar um novo jogador nesta temporada.

– Falei também com pessoas importante do Palmeiras, o Palmeiras não contrata mais nenhum jogador esse ano, então Roger Guedes não vai para o Palmeiras – disse.

Proposta oficial ainda pode chegar

Há exatamente uma semana, tornou-se pública a informação de que o Al Duhail negociava com Dudu e manifestou a intenção de fazer uma oferta de 13 milhões de euros (R$ 77,5 milhões), com possibilidade de chegar a 15 milhões de euros (R$ 89,5 milhões), com o Palmeiras não se opondo à venda. A expectativa de que tudo se resolveria em poucas horas não se confirmou, mas, mesmo em ritmo bem mais lento do que se imaginava, ocorreram avanços.

A principal movimentação nesses sete dias foi do Palmeiras, apesar de tímida e sem comunicação direta com dirigentes do Oriente Médio. A diretoria vinha sendo atualizada pelos agentes de Dudu sobre a negociação, que acontece há, pelo menos, duas semanas. Com a demora para a chegada da oferta oficial, intensificou-se o contato com um representante do Al Duhail, para saber mais da situação, até porque o jogador admitiu ao Verdão que gostaria de sair.

