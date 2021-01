Neto renova contrato com a Band, e novo vínculo vai até o fim de 2025 Apresentador do 'Os Donos da Bola' tinha acordo até o final de 2023 e estendeu mais dois anos na emissora paulista

O apresentador Neto renovou seu contrato com a Band até o fim de 2025. O vínculo anterior do ex-jogador ia até 2023, mas as partes finalizaram um acordo em dezembro de 2020 com uma extensão de mais dois anos. As negociações vinham desde abril. A informação foi divulgada pelo site “UOL”.

>> Veja a classificação do Campeonato Brasileiro

Na emissora, Neto apresenta diariamente o programa “Os Donos da Bola” na TV aberta e semanalmente o “Baita Amigos” na BandSports, pela TV por assinatura, além de ter um canal no YouTube. A renovação aconteceu principalmente pelo fato da Band ter planos de produção de conteúdos digitais com o ex-jogador. Por sinal, o canal do apresentador é um dos mais rentáveis da empresa.

O Craque Neto é um dos principais personagens da Band, sendo um dos que mais gera faturamento na emissora. Por exemplo, marcas que só anunciam no horário nobre, como os bancos Itaú e Bradesco, pagam para aparecer nos intervalos do “Os Donos da Bola”. Além disso, as falas do apresentador geram muito engajamento nas redes sociais e o programa costuma atingir 3 pontos de Ibope na Grande São Paulo.

Se cumprir o contrato até o final, Neto completará 20 anos na Band, em meio a algumas interrupções. Ele chegou em 1999, mas em 2001 saiu para ser diretor de futebol do Guarani, onde ficou até 2003. Depois de uma ida rápida para a RedeTV! em 2004, voltou para a Band por um ano. Trocou novamente, dessa vez para Record de 2005 a 2006, mas também retornou a Band em 2007 e está na emissora desde então.

E MAIS:

E MAIS:

Veja também