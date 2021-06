Neto questiona Sylvinho ‘especialista em linha de quatro’ e projeta queda: ‘Conseguiu piorar o time’ Corinthians perdeu para o Atlético-GO na Copa do Brasil e soma nova derrota para o clube goiano. Para ex-jogador, Sylvinho piorou Timão mesmo com menos de um mês de trabalho

O ex-jogador e comentarista esportivo Neto detonou o treinador do Corinthians Sylvinho após nova derrota do Timão para o Atlético Goianiense, nesta quarta-feira, pela Copa do Brasil. Na visão dele, o time teve um desempenho pior com o novo comandante, e o sucessor de Vagner Mancini não deve ter um trabalho longo no Parque São Jorge.



+ SIMULADOR: Confira as próximas partidas do Brasileirão

E MAIS:

+ Começou o Brasileirão! Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!

– Inventaram o Sylvinho, que tinha tido pouquíssima experiência, e o que ele fez? Conseguiu piorar o time. Isso mesmo! Chegou dizendo que ele era especialista em jogar com uma linha de quatro zagueiros e o que o time dele mais fez foi tomar gols em falhas da linha de quatro – diz Neto, em seu site.

+ Denúncia de assédio sexual: relembre 12 polêmicas envolvendo Neymar

– O Corinthians agora tem uma sequência dura no Brasileirão contra Palmeiras, Bahia e Bragantino. Isso fora o jogo da volta contra o Dragão pela Copa do Brasil. Posso falar? Nessa pegada fica difícil acreditar que o Sylvinho sobreviverá a esse período ileso. E não me venham falar que sou pessimista – analisou. O resultado, na quarta, terminou em 2 a 0, assim como um encontro pelo Brasileirão ficou em 1 a 0 para o Dragão.

Sylvinho chegou ao clube paulista no fim do último mês para substituir Vagner Mancini, que havia terminado o Brasileirão 2020 deixando o Corinthians perto da classificação à Libertadores. Os resultados fora do esperado na Copa do Brasil e Estadual limaram o futuro de Mancini no Alvingero.

E MAIS:

Veja também