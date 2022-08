Neto questiona momento do Atlético-MG e exalta temporada do Fluminense: ‘Jogando muita bola’

Parceria Lance & IstoÉ 21/08/2022 - 9:40 Compartilhe

Neto decidiu analisar os momentos de Fluminense e Atlético-MG nas redes sociais. O apresentador da Band exaltou a campanha do Tricolor no Campeonato Brasileiro e questionou o mal momento do Galo.

– Está bem o Fluminense, hein! Faz um ótimo Campeonato Brasileiro e está na semifinal da Copa do Brasil. O time do Diniz está jogando muita bola. Por outro lado, o que acontece com o Atlético-MG? – escreveu Neto no Twitter.

A publicação do ex-jogador rendeu muitos comentários de tricolores e atleticanos. O Fluminense venceu o Coritiba por 5 a 2 no Maracanã e está momentaneamente na segunda colocação do Campeonato Brasileiro. O Atlético-MG, por outro lado, perdeu para o Goiás por 1 a 0 no Mineirão e não vive um bom momento na competição.

O Fluminense volta a campo na quarta-feira, contra o Corinthians, às 19h30, no Maracanã, pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil. O Atlético-MG retorna somente no próximo domingo, contra o América-Mg, às 16h, no Independência, em partida válida pelo Campeonato Brasileiro.

