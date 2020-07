Neto provoca e aposta em vitória do Santo André contra o Palmeiras: ‘Vão de fralda’ Apresentador afirmou que clube do interior vencerá nos pênaltis

O apresentador Neto voltou a provocar o rival Palmeiras antes do confronto contra o Santo André, pelas quartas de final do Campeonato Paulista. Contrariando os comentaristas do ‘Os Donos da Bola’, o ex-jogador colocou suas fichas no clube do ABC Paulista contra a equipe de Vanderlei Luxemburgo.

– Santo André, nos pênaltis – cravou Neto.

Logo depois, Neto explicou seu palpite na equipe do interior e afirmou que, caso chegue nas penalidades máximas, o Palmeiras irá perder o jogo.

– Se vocês forem para os pênaltis, vocês vão de fralda, porque vão perder para o Santo André nos pênaltis. Isso é um “feeling” que eu tenho – finalizou.

Neto anda com sorte em seus palpites. O apresentador virou assunto na internet ao prever a vitória do Corinthians sobre o Palmeiras por 1 a 0, com gol justamente do zagueiro Gil, da maneira que o ex-jogador cravou.

