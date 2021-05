Neto Pessoa comemora gol na vitória do Botafogo-SP pela Série C: ‘Estrear com vitória é sempre importante’ Apesar do pouco tempo no clube, Neto Pessoa tem exercido liderança na equipe e, em algumas oportunidades, carregou a braçadeira de capitão da equipe

O Botafogo-SP estreou com vitória na Série C do Campeonato Brasileiro no último domingo, diante do São José. O único gol da partida foi marcado aos 39 minutos da etapa final, pelo atacante Neto Pessoa, que, de fora da área, acertou o ângulo da meta adversária. Ele é um dos artilheiros do Botafogo-SP e, desde a chegada do técnico Argel Fucks, o centroavante começa a se consolidar no time titular da equipe de Ribeirão Preto.

> Começou o Brasileirão! Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!

– A gente tem uma relação muito boa, qualquer jogador se sente mais confiante quando tem o respaldo do técnico, e o Argel entrega isso, não somente comigo, mas o grupo todo. Nós abraçamos a filosofia de trabalho que ele trouxe, e temos colhido frutos dessa boa relação. Crescemos muito e acredito que ainda temos mais a evoluir – disse o atacante sobre a relação com o técnico Argel Fucks.

Apesar de ser centroavante, Neto Pessoa não estava dentro da área no lance do gol do Botafogo-SP. Ele explicou que tem liberdade para se movimentar durante a partida e que isso melhora o próprio jogo.

– Eu sempre tive essa liberdade de movimentação, e vejo que isso melhora o meu jogo, abrir esse espaço na defesa adversária, ou até mesmo sair para poder armar uma jogada, creio que é uma característica que influência no jogo coletivo.

> Veja a tabela do Brasileirão Série C

Apesar do pouco tempo de clube, Neto Pessoa tem exercido liderança na equipe e, em algumas oportunidades, carregou a braçadeira de capitão da equipe. O atacante destacou que procura ajudar os jogadores mais novos, mas também lembrou que o Botafogo-SP possui vários capitães.

– Nós temos um grupo bem mesclado de jovens e experientes. Eu dentro daquilo que já vivi nessa competição tento passar para os garotos mais novos, não só eu como os outros jogadores que tem um rodagem maior. Vejo que o nosso elenco tem vários capitães, e isso torna um ambiente mais acolhedor para os demais atletas.

O Botafogo-SP caiu da Série B para C e o principal objetivo do clube é o retorno. A equipe volta a campo no próximo sábado, às 19h, contra o Paraná, no estádio Durival Britto e Silva.

“Estrear com vitória é sempre importante, é claro que ainda não estamos na nossa melhor forma coletivamente, e vamos obter dentro da competição. As vitórias nos deram uma confiança, fazendo do Botafogo-SP um time cada vez mais sólido, equilibrado e competitivo!”

E MAIS:

Veja também