Neto pede saída de Tite e indica três substitutos ideais: ‘Você não merece estar aí’ Apresentador da Band questionou o técnico da Seleção Brasileira pela não convocação de Dudu e Bruno Henrique

Crítico ferrenho do trabalho de Tite na Seleção Brasileira, Neto pediu a queda do treinador. O apresentador já questionou outras vezes o técnico por não contar com Bruno Henrique e Dudu. Segundo o ex-jogador, os jogadores de Flamengo e Palmeiras são os melhores do Brasil.

– O Dudu por quatro anos foi o melhor jogador do Brasil e agora fez mais um gol que já valeu uns R$ 40 milhões. E o Bruno Henrique dois jogos de semifinal da Libertadores e quatro gols. O melhor jogador do futebol brasileiro hoje é o Bruno Henrique – começou Neto.

– O Taison quando foi para a Copa do Mundo tinha 21 gols em três temporadas no Shakhtar Donetsk. O Bruno Henrique em três anos tem 73 gols. Parabéns, Tite! Parabéns, Cleber Xavier (auxiliar). Vocês não merecem estar aí! – disparou.

Por fim, indicia três possíveis substitutos para a vaga de Tite no comando técnico da Seleção Brasileira.

– Eu colocaria ou Cuca, ou Jorge Jesus ou o Renato (Gaúcho) – indicou o apresentador.

