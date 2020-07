Neto pede contratação de Hudson para o Corinthians: ‘O que esse cara joga é brincadeira!’ Apresentador se encantou pelo volante do Fluminense, que está emprestado pelo São Paulo

O apresentador Neto usou a edição do ‘Os Donos da Bola’ desta quinta-feira para fazer um pedido especial para a diretoria do Corinthians. Enquanto comentava a final do Campeonato Carioca, o ex-jogador pediu a contratação do volante Hudson.

– Corinthians, contrata o Hudson! O que esse cara joga é brincadeira! Não é possível que vocês vão ficar com Camacho, Gabriel e Ramiro. Contrata o Hudson e manda os três embora – afirmou.

Hudson se envolveu em uma polêmica durante a final, se estranhando com o atacante Michael já nos minutos finais, onde precisou ser separado pelo árbitro.

O volante chegou ao Fluminense como uma das principais contratações da temporada. O volante pertence ao São Paulo e chegou por empréstimo, com contrato válido até o fim de 2020.

